Розенбаум рассказал о своем самочувствии

Известный певец и Народный артист России Александр Розенбаум отреагировал на сообщение о своей экстренной госпитализации и нахождении в реанимации в тяжёлом состоянии. Музыкант объяснил, как на самом деле он себя чувствует, сообщает КП.

Певец Александр Розенбаум перенес операцию

"Все нормально, все будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно", - поделился с изданием Розенбаум.

Артист поблагодарил своих поклонников за поддержку, заботу и внимание. По его словам, он надеется, что его самочувствие не повлияет на график концертных выступлений, которые скоро должны начаться.

Ранее продюсер музыканта Белла Купсина сообщила, что Александр Розенбаум перенес плановую операцию, которая прошла успешно в одной из клиник.