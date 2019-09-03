"И снова третье сентября": автор популярной песни рассказал о ее создании

Композитор и певец Игорь Николаев, который много лет назад написал песню "Третье сентября" для Михаила Шуфутинского, объяснил, что означает эта дата. Фраза из композиции стала базой для множества мемов.

Николаев подчеркнул, что ему льстит изобилие постов, в которых используется эта песня. Однако, по словам артиста, за датой 3 сентября на самом деле ничего не стоит. Оказалось, что строчка "я календарь переверну, и снова третье сентября" идеально легла на мелодию композитора Игоря Крутого, а уже впоследствии она "обросла драмой", передает "Свободная пресса".

Игорь Николаев в шутку поблагодарил россиян за появление нового "красного дня календаря".