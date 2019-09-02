Один из братьев Верников назначен заместителем худрука МХТ имени Чехова

Вадим Верник назначен заместителем художественного руководителя Московского художественного театра имени Чехова (МХТ). Вадим Верник, которому 11 октября исполнится 56 лет, является выпускником ГИТИСа, театровед.

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После вуза он занимается театральный критикой и журналистикой. В 2007 году Вадим Верник удостоен премии "Театрал", в 2013 получил награду "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в культуру России. Верник вел несколько авторских передач об искусстве на телевидении.

Вадим Верник - родной брат актера Игоря Верника. О назначении Верника в МХТ объявил сегодня на сборе труппы театра художественный руководитель МХТ Сергей Женовач передает АГН "Москва". Верник поблагодарил за доверие и пообещал оправдать ожидания. По его признанию, для него назначение является "большой неожиданностью и огромным счастьем".

Отметим, новый худрук назначен в Театре на Малой Бронной - Константин Богомолов. Он ставил спектакли и в МХТ.