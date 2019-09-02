Джаз и волынка зазвучат в Доме Музыки

Московский международный Дом музыки по традиции примет участие в праздновании Дня города Москвы – самого масштабного ежегодного общегородского торжества. 7 сентября москвичи и гости столицы смогут посетить концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова в Светлановском зале ММДМ, а также увидеть захватывающее шоу Оркестра волынщиков Москвы. Начало программы в 18.00.

Вход на мероприятие – свободный по предварительной регистрации.



Дом музыки подготовил для горожан яркий и незабываемый праздник – бесплатные концертные программы и специальные акции. Так, только в День города, начиная с 10 утра (в кассах ММДМ) и во время программы в фойе, все желающие смогут купить билеты на ряд концертов Дома музыки со значительной скидкой.

Всемирно известные хиты современной и классической музыки, гитарный рок на волынках и барабанах – праздничный вечер откроется зажигательным шоу Оркестра волынщиков Москвы в фойе Светлановского зала. Знаменитый коллектив удивит публику оригинальными постановочными номерами, которыми славятся исполнители. В фойе также будет работать Зона пожеланий, где каждый гость сможет оставить письменное послание на специальной стене-раскраске.







Вечер завершит эффектное выступление Большого джазового оркестра Петра Востокова в Светлановском зале. В составе коллектива, созданного в 2010 году Дарьей Антоновой и Петром Востоковым, представлен практически весь авангард московской джазовой сцены. Оркестр является постоянным участником российских и международных джазовых фестивалей, выступая с неизменными аншлагами. Музыканты представят эксклюзивную программу «Я шагаю по Москве», в которую вошли популярные и всеми любимые композиции, посвященные столице, а также знаменитые джазовые стандарты.

Условия регистрации:

Регистрация осуществляется с 27 августа по 4 сентября 2019 года.

Для получения бесплатного приглашения на 2 лица необходимо зарегистрироваться по тел.: +7 (495) 730-1852. Выдача приглашений будет осуществляться на Информационной стойке Reception в фойе Камерного зала ММДМ.

Регистрация и выдача приглашений будет доступна ежедневно с 10.00 до 20.00 с 27 августа по 4 сентября 2019 года (включительно).