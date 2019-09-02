Артист Петр Мамонов выписался из больницы под расписку

Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов в понедельник, 2 сентября, выписался из больницы под расписку. Соответствующую информацию сегодня предоставила супруга артиста Ольга.

Ранее Мамонов был госпитализирован с инфарктом, ему была сделана экстренная операция, примерно через две недели будет проведено еще одно вмешательство.