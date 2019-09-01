Художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников рассказал, что поэму российского писателя Николая Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" впервые перевели на иврит для одноимённого спектакля.

"Впервые поэма Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" переведена на иврит. Мне совершенно не важно, как пройдут гастроли, мне важно, что теперь этот текст будет на иврите", - передаёт слова Серебренникова ТАСС.

Режиссёр добавил, что создание мостов между культурами разных стран играет для него важную роль в искусстве. По его мнению, культура должна в любой ситуации сохранять коммуникацию до последнего.

Уточняется, что переведённое произведение будет представлено в одноимённой спектакле в Тель-Авиве.