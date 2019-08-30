Латвийская группа «Radio trio»: Хотим лучше научиться говорить по-русски

Латвийская группа «Radio trio», которая выступала на «Новой волне» в Сочи, поделилась своими впечатлениями с латвийскими СМИ.

По мнению участниц, они испытывали некоторые трудности из-за…. русского языка.

«Существовал языковой барьер. Мы не понимали всех шуток и замечаний режиссера. Да, все переводили, но кажется, что часть сказанного просто теряется в переводе. Хотим лучше научиться говорить по-русски». Самой большой удачей девушки считают свое сотрудничество с Александром Ревзиным. По мнению участниц, он большой профессионал, который поделился с девушками полезной информацией, которая пригодится в будущем.

После двухлетнего перерыва Латвию на конкурсе «Новая волна» представила группа «Radio trio». Участницы группы познакомились в Рижском госпел-хоре, но идея о создании нового коллектива пришла через несколько лет. Группа из трех девушек была создана в 2017 году. Ранее певицы Габриэла Звайгзнити, Мадара Дзинтару-Плушу и Катрина Анна Виганте сотрудничала с бигбендом Латвийского радио, выступали на различных фестивалях.

Латвийские исполнители побеждали на конкурсе «Новая волна» два раза – в 2004 и 2005 годах. В 2005 году победу одержал Интарс Бусулис.