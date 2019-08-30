Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой без волос и макияжа удивил ее поклонников
30 августа 2019, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]
Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой поразил ее поклонников. Артистка в минувший четверг опубликовала снимок, на котором она запечатлена на сцене без волос, без макияжа и в мешковатой одежде.
На фотографии можно увидеть Татьяну Григорьевну в одном из ее многочисленных спектаклей. Рядом с Васильевой на сцене находится ее сын Филипп.
Многие были поражены, как лицо артистки меняет отсутствие косметики. Фолловеры, однако, заметили, что Татьяна Григорьевна выглядит невероятно стильно даже в таком образе. Подписчики назвали ее красивой женщиной и потрясающе талантливой актрисой.
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