Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой без волос и макияжа удивил ее поклонников

Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой поразил ее поклонников. Артистка в минувший четверг опубликовала снимок, на котором она запечатлена на сцене без волос, без макияжа и в мешковатой одежде.

На фотографии можно увидеть Татьяну Григорьевну в одном из ее многочисленных спектаклей. Рядом с Васильевой на сцене находится ее сын Филипп.

Многие были поражены, как лицо артистки меняет отсутствие косметики. Фолловеры, однако, заметили, что Татьяна Григорьевна выглядит невероятно стильно даже в таком образе. Подписчики назвали ее красивой женщиной и потрясающе талантливой актрисой.