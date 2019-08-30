Вдова Хворостовского показала снимок со всеми его детьми

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского в очередной раз привела в восторг поклонников, продемонстрировав семейную фотографию. Флоранс опубликовала снимок, на котором запечатлены все дети ее супруга.

На фото за большим столом сидит сама Флоранс, ее сын Максим и дочь Нина, а также Мария, которая была усыновлена Дмитрием в первом браке, и его дети от первой жены – Данила и Александра.

Подписчики заметили, что все члены большой семьи выглядят довольными и счастливыми. Более того, многим показалось, что столь частое и теплое общение всех детей оперного певца является заслугой его вдовы. Они отметили прекрасный характер Флоранс и ее ориентированность на семейные ценности.