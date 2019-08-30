Директор "Ленкома" Марк Варшавер допустил, что художественный руководитель театра, народный артист СССР Марк Захаров может не приехать на сбор труппы, который назначен на вторник, 3 сентября.

Варшавер подчеркнул, что госпитализированный 20 августа в Москве с воспалением легких Марк Анатольевич до сих пор находится в больнице. По его словам, главврач медучреждения считает, что для полного восстановления Захарову следует провести под наблюденим специалистов еще неделю, передает ТАСС.

Директор "Ленкома", однако, заметил, что в театре не теряют надежды на более скорую встречу с худруком и рассчитывают на то, что он выйдет из больницы пораньше.