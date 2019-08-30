Стало известно, когда и где пройдет прощание с актером Александром Числовым

Стало известно, когда и где пройдет прощание с известным российским актером, мастером эпизодических ролей Александром Числовым. Ранее сообщалось, что артист ушел из жизни в возрасте 54 лет.

Директор Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина сообщила, что прощание начнется в 13.00 по московскому времени в грядущий понедельник, 2 сентября, в конференц-зале Дома кино Союза кинематографистов.

Как уточняет ТАСС, место похорон Числова пока неизвестно, но данный вопрос будет решен в течение сегодняшнего дня. По словам Гущиной, гильдия помогает с церемонией не только организационно, но и финансово.

Напомним, Александр Числов снялся почти в 150 картинах, среди которых эпизодические роли в фильмах "Вор", "Петербургские тайны" и "Легенда номер 17".