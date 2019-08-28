Вопросы остаются

На пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг МХАТа им. Горького после ухода оттуда народной артистки России и теперь уже бывшего художественного руководителя театра Татьяны Дорониной, было несколько эмоциональных выступлений из зала в поддержку актёров и труппы.

Артисты-участники в пресс-конференции особо подчеркнули, что не держат зла на коллег, вынужденных к сотрудничеству с новой администрацией - это жизнь, и ситуации у всех разные.

В свою очередь, М.Райкина подтвердила готовность МК предоставить площадку Э.Боякову и его сторонникам, если они захотят и смогут что-то сказать. Пока всё ограничивается репрессивными мерами, и не только угрозами, но и реальным отстранением ведущих актёров от их ролей.

В общем, пресс-конференция закончилась. Вопросы остались, и прежде всего - вопросы к Министерству культуры и лично к В.Мединскому. Будет ли ответ по существу?