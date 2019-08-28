Актер А.Титоренко: Э. Бояков назвал актёров, не согласных с его "новациями", "неликвидами" и "доронинскими маргиналами
28 августа 2019, 15:01 [«Аргументы Недели», Алексей БИТОВ ]
На пресс- конференции, посвящённой ситуации в МХАТ имени Горького после "перевода" Татьяны Дорониной из худруков в президенты, А.Титоренко напомнил, что Э. Бояков назвал актёров, не согласных с его "новациями", пьяницами, "неликвидами" и "доронинскими маргиналами" (речь, напомню, шла о ведущих актёрах, игравших по 15 и более спектаклей в месяц). Сейчас Бояков угрожает актёрам-участникам на прессе конференции, что их более не пустят в здание театра.