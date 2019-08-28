На пресс- конференции, посвящённой ситуации в МХАТ имени Горького после "перевода" Татьяны Дорониной из худруков в президенты, А.Титоренко напомнил, что Э. Бояков назвал актёров, не согласных с его "новациями", пьяницами, "неликвидами" и "доронинскими маргиналами" (речь, напомню, шла о ведущих актёрах, игравших по 15 и более спектаклей в месяц). Сейчас Бояков угрожает актёрам-участникам на прессе конференции, что их более не пустят в здание театра.

Бывший завлит МХАТ имени Горького Г. Ореханова сказала, что В.Мединский и В.Толстой, по сути, унизили Т. Доронину и назвала их действия "непростительными". Ореханова напомнила, что незадолго до назначения Боякова на место Дорониной министр Мединский публично поставил Татьяну Васильевну в один ряд со Станиславским.



