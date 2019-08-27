Умерла актриса Людмила Мальцева

27 августа, в День российского кино, умерла заслуженная артистка России Людмила Мальцева. на 70 году

О смерти актрисы сообщили в Гильдии актеров кино СК РФ и Союзе кинематографистов.

"Ушла из жизни талантливая актриса, педагог, культуролог, яркая, красивая женщина Людмила Васильевна Мальцева", - сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Актриса начала сниматься в кино в 1978 году. Всего она снялась в 40 фильмах разных жанров: комедиях, мелодрамах, документальных фильмах, боевиках, драмах, детективах. Мальцева известна по ролям в сериалах «Бывших не бывает», «Мой любимый папа» и фильмах «Мы с дедушкой», «Пасечник», «Затеси»), в том числе и документальных «По указке петь не буду сроду», «Посулила мне жизнь дороги ледяные».

Людмила Мальцева родилась в 1950 году в г. Кемерово, окончила Театральное училище им. Щепкина (курс Михаила Царева). Позже в Сорбонне изучала культуру казачьей эмиграции в Париже. С 1975 года по 1985 год актриса посвятила себя работе на студии «Центр-Научфильм».

Несколько лет назад образовался творческий дуэт Людмилы Мальцевой и народного артиста России Юрия Назарова. Они вместе играли в фильмах, много выступали с концертами на всевозможных российских кинофестивалях, правительственных и военно-шефских концертах, создали несколько музыкально-драматических программ. Совместно преподавали актерское мастерство в Областном гуманитарном университете.