В Казани продают дом-музей писателя Василия Аксенова

На сайте Avito появилось объявление о продаже здания, в котором находится музей писателя Василия Аксенова. Владельцы здания объяснили, почему им приходится избавляться от исторического дома.

В объявлении дом-музей назван «помещением свободного назначения». Его площадь составляет 993 квадратных метров. Ценник установлен на планке в 50 миллионов рублей.

Помимо музея в здании находятся ресторан и гостиница. Все это продается скопом, хотя собственник утверждает, что сам музей продаваться не будет.

«Любой бизнес требует времени, чтобы им заниматься, а у нас его нет», — заявил владелец здания, его слова цитируют СМИ Татарстана, — «Мы работаем в другой области».

Василий Аксенов был известным отечественным писателем. Его музей был открыт в Казани в 2009 году. Таким образом власти обещали увековечить память соотечественника.