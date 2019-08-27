В театре "Ленком" во вторник, 27 августа, рассказали о состоянии его художественного руководителя Марка Захарова. Ранее у деятеля культура поднялась температура, после чего он был доставлен в больницу.

Замдиректора "Ленкома" Сергей Вольтер подчеркнул, что в настоящий момент Захаров находится в медицинском учреждении, однако уже активно идет на поправку. По его словам, Марк Анатольевич намерен 3 сентября присутствовать в театре на сборе труппы, передает РИА "Новости"