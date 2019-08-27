Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии актера

Во вторник, 27 августа, появилась информация о состоянии народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта. Данные предоставила супруга деятеля культуры Ольга Остроумова.

По словам женщины, Валентин Гафт чувствует себя лучше, его состояние является стабильным. В настоящий момент артист находится в ребилитационном центре. Остроумова заметила, что восстановление организма происходит медленно, передает РИА "Новости"

Ранее Гафт попал в больницу после перенесенного инсульта. Его состояние медики оценивали как удовлетворительное. Позже стало известно, что артист был переведен в реабилитационный центр.