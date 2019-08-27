Музыкант и актер Петр Мамонов переведен из реанимации в общую палату

Утром во вторник, 27 августа, стало известно, что знаменитого музыканта и актера Петра Мамонова, который три дня назад был госпитализирован с инфарктом, перевели из реанимации в общую палату.

Супруга артиста Ольга Мамонова подтвердила, что Петр находится в общей палате. Женщина также сообщила, что через 30 дней 68-летнему мужчине предстоит еще одна операция, передает Агентство городских новостей "Москва".

Напомним, рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов является лидером группы "Звуки Му". Кроме того, он получил большую популярность благодаря своим ролям в кинофильмах и моноспектаклях. Мужчина попал в реанимацию 24 августа с инфарктом миокарда, через несколько дней ему сделали операцию.