В понедельник, 26 августа, стало известно, что знаменитый музыкант и актер Петр Мамонов перенес операцию. В минувшую субботу 68-летний мужчина был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда.

Супруга артиста Ольга Мамонова уточнила, что состояние ее мужа стабильное. Женщина уже беседовала с Петром, который, по ее словам, после хирургического вмешательства проголодался и попросил принести ему еду, передает ТАСС.

Напомним, Петр Мамонов является создателем группы "Звуки Му". Кроме того, он сыграл запоминающиеся роли в фильмах "Такси-блюз", "Царь", "Иерей-сан", "Шапито-шоу". Актер является обладателем премий "Ника" и "Золотой орел". Кроме того, он получил приз XIV Фестиваля российского кино в Онфлере за лучшую мужскую роль в картине "Остров".