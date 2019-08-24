Супруга Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Супруга российского музыканта и актера Петра Мамонова вечером в субботу, 24 августа, рассказала о его состоянии. Ранее сегодня стало известно, что артист был доставлен в реанимацию с инфарктом.

Жена Петра Мамонова Ольга заявила, что его состояние оценивается как стабильное, но он все еще находится в реанимации, передает РИА "Новости" . Женщина добавила, что они живут в деревне в 140 километрах от Москвы. Сегодня утром она посадила мужа в машину и повезла в столицу, но она не знала, что именно с ним не так. Впоследствии врачи диагностировали у Петра инфаркт, после чего он попал в Первую градскую больницу.