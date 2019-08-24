Умер народный артист России Виталий Логвиновский

Народный артист России Виталий Логвиновский 22 августа скончался в Калуге. Актеру было 78 лет.

Калужские коллеги называют Логвиновского большим актером и замечательным человеком.

Он служил в Калужском драматическом театре. Виталий Степанович Логвиновский не планировал стать артистом, но увлечение театром победило: в 1965 году он закончил ГИТИС. Служил с театрах Павлодара и Волгограда. С 1974 года – в Калужском драматическом театре.

"Виталий Логвиновский был актером широчайшего диапазона. Ему в равной степени удавались роли Наполеона, Ивана Грозного, а также персонажи классических русских комедий. Виталий Степанович неизменно блистал и в постановках зарубежной драматургии. Так, одной из самых удачных ролей в карьере актера стала роль Скапена в комедии Мольера.

Большой талант в сочетании с трудолюбием и надежностью – это Виталий Логвиновский. Режиссеры стояли в очереди к этому актеру, его горячо любили зрители", - сообщается на сайте театра.