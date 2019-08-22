Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал о самочувствии художественного руководителя театра Марка Марка Анатольевича Захарова. Народный артист СССР Марк Захаров был госпитализирован на этой неделе после того, как у него поднялась температура.

Медики провели тщательное обследование знаменитого режиссера и поставили диагноз - лёгкая форма воспаления лёгких. Захарову назначен курс лечения.

По словам Варшавера, состояние Марка Анатольевича улучшилось, он пошёл на поправку. Но Захаров должен долечиться, пройти полный курс лечения. "Еще немножко, и будет Марк Анатольевич совсем здоровеньким", - цитирует ТАСС директора "Ленкома" Марка Варшавера.