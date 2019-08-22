"Доктор Мартин" завоюет сердца россиян

Телеканал Общественное телевидение России (ОТР) впервые познакомит телезрителей нашей страны с экстравагантным доктором Мартином Эллингхэмом - главным героем комедийного телесериала «Доктор Мартин», который популярен в Великобритании не меньше, чем «Доктор Хаус» в США. Российская премьера сериала «Доктор Мартин» на ОТР начнется 2 сентября.

Любимец британцев, успешный хирург Мартин Эллингхэм (его играет актер Мартин Клунес) вынужден переехать из Лондона в сонную деревушку Портвинн в графстве Корнуолл и стать сельским врачом. Местечко и многие его обитатели Мартину хорошо знакомы — он в юности жил в Портвинне у своей тетушки Джоан. Несмотря на блестящую карьеру хирурга и богатый опыт в медицине, доктор не умеет ладить с людьми. Отсутствие у него врачебного такта раздражает новых пациентов. С первых дней жители буквально возненавидели его. Плюс к этому, Мартину достаётся неопытная помощница. Очень скоро доктор понимает, что для примирения с деревенской жизнью ему не обойтись без союзников. Их поиск не прост и ставит главного героя в необычные истории, которые разворачиваются вокруг отношений доктора и местных жителей...











Премьера «Доктора Мартина» состоялась на британском телеканале ITV в сентябре 2004 года. Благодаря харизматичному главному герою сериал с первых эпизодов стал очень популярным. Пользователи крупнейшего в мире интернет-портала о кинематографе IMDB оценили «Доктора Мартина» на 8,3 бала из 10 — это очень высокий результат, свидетельствующий о хорошей драматургии, актерской игре и режиссуре сериала.

Именно поэтому телеканал ITV регулярно продлевал сериал на новый сезон - в настоящее время к показу готовится 9-й сезон. Одна из серий, показанная на Рождество 2006 года, была снята в формате полнометражного телефильма.

Сериал «Доктор Мартин» с успехом выходит не только в Великобритании, Германии, Венгрии. Также он доступен для легального просмотра в онлайн-кинотеатрах Японии, а на видеосервисе Amazon его смотреть практически во всем мире.

Зрители ОТР увидят 8 сезонов сериала (62 эпизода по 46 минут).











Примечательно, что телевизионный доктор Мартин появился на телеэкранах практически одновременно с доктором Хаусом из одноименного американского сериала - осенью 2004 года. Оба героя очень похожи: они специалисты высшей категории, но тяжелы в общении с пациентами коллегами из-за своей грубой манеры вести беседу, любви к иронии, сарказму и тотальной внешней нелюбви к людям, а также раздражительности по любому пустяку. Кстати, оба одиноки - такие типы всячески маскируют свои чувства к женщинам.

Ещё одно сходство героев двух сериалов заключается в продолжительности их эфирной жизни, основанной на зрительской любви к ярким персонажам. «Доктор Мартин» пережил 8 сезонов, сейчас готовится девятый. «Доктор Хаус» выдержал 8 сезонов. Несмотря на это сходство, сериалы очень разные, и каждый по-своему хорош.











Смотрите российскую премьеру мирового телевизионного хита «Доктор Мартин» на ОТР со 2 сентября в 17:05! Канал будет показывать по 2 серии в день.