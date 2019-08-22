Народную артистку Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище

Народную артистку России, актрису театра имени Ермоловой Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище. Актриса театра и кино Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни.

У Назаровой осталась одна несовершеннолетняя внучка

Прощание с актрисой состоится в субботу, 24 августа, в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой с 11:00 до 13:00. Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище.

"Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим", - говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра.

Назарова умерла в одной из столичных клиник, где находилась с июля в связи с заболеванием лёгких.

Актриса известна ролями в картине "Экипаж" 1979 года, сериалах "Бригада", "Глухарь".

Напомним, Александра Захарова воспитывала несовершеннолетнюю внучку.