У Назаровой осталась одна несовершеннолетняя внучка

Во вторник, 20 августа, из жизни ушла народная артистка России Александра Назарова. Отмечается, что у знаменитости осталась несовершеннолетняя внучка Саша после странной смерти родного сына, сообщает КП.

Появилась информация о последних месяцах жизни актрисы Александры Назаровой

Александра Назарова признавалась, что всю жизнь работала для обеспечения ребёнка. Артистка переживала, что недодаёт девочке внимания, Саша для неё стала единственным близким человеком.

Сейчас главным вопросом является судьба 10-летнего ребёнка, который сейчас находится в лагере. Отмечается, что завещание Назарова написала давно.

Актриса рассказывала, что её сын Дмитрий погиб, когда ребёнку было два года. Назарова отмечала, что информации о смерти наследника очень мало. Согласно следствию, мужчина погиб от неизвестного укола.

После смерти отца девочку отправила в детский дом собственная мать, после чего исчезла. Опеку над Саше взяла актриса.