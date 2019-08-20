Режиссер и продюсер Александр Митта отреагировать на новость о смерти 79-летней Народной артистки России Александры Назаровой. Знаменитость скончалась во вторник, 20 августа.

Скончалась звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада"

"Очень хорошая актриса и очень хороший человек. Добрый, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь", - высказался Митта телеканалу РЕН ТВ.

В пресс-службе Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой, где работала знаменитость, смерть Назаровой сравнили с погасшей звездой и с пустотой, которую теперь не заполнить. Они назвали её удивительной, прекрасной и уникальной актрисой, отметив, что это невосполнимая утрата не только для театра, но и для всех.