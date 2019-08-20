Во вторник, 20 августа, ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова. Отмечается, что актрисе было 79 лет.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", - говорится в сообщении на сайте Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой.

В пресс-службе театра сравнивают смерть актрисы с погасшей звездой и с пустотой, которую теперь не заполнить.

Уточнятся, что о дате и месте прощания сообщат позже.

Александра Назарова известна по фильмам "Экипаж", сериалам "Бригада" и "Моя прекрасная няня". Работала в театре имени Ермоловой и Российском академическом молодежном театре.