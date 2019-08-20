Первую серию мультфильма, сценарий к которому написала Дарья Донцова, планируется выпустить в октябре, сообщила во вторник председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Проект называется "Детективные истории", мы уговорили Дарью написать детский детектив, она написала уже десять прекрасных сценариев, которые сейчас проходят редактуру, чтобы быть анимационными", - сказала она.

По ее словам, это история о группе следователей, где главные герои - Бельчонок и Сова. Сова - мудрая, вальяжная, работающая дедуктивным методом, а Бельчонок - шустрый зверек, который бегает и собирает улики.