Спектакль Табакова вернётся я на сцену Губернского театра

Многие театралы, почитатели таланта Олега Павловича Табакова и фанаты Сергея Безрукова ждали эту новость. а мы со своей стороны давно ждали возможности ими поделиться?, и рады сделать это именно сегодня, В день рождения Олега Табакова, 17 августа, художественный руководитель московского Губернского театра Сергей Безруков обьявил о том что восстанавливает в своем театре спектакль великого Артиста и своего учителя «На всякого мудреца довольно простоты»!!!

Режиссеры восстановленной версии - Сергей Безруков и Алла Решетникова.

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Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» с успехом шел в репертуаре «Табакерки» более 15 лет (1997-2014).

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Роль Глумова в спектакле исполнял один из самых знаменитых учеников Табакова – Сергей Безруков. Последний сезон он отыграл этот спектакль уже будучи художественным руководителем Московского Губернского театра, на его сцене.

Олег Павлович лично присутствовал на спектакле, когда он впервые игрался на сцене МГТ.



Спустя годы в память о своем Учителе Сергей Безруков решил восстановить этот спектакль Табакова в авторском рисунке, в сценографии Боровского, но уже с артистами Губернского театра. Роль Глумова, наряду с уже опытным актером Ильей Малаковым, репетирует юный ученик Табакова - Денис Нурулин, выпускник последнего курса Мастера в его колледже. В роли Мамаевой - Анна Снаткина, Мамаев - Сергей Вершинин

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Артисты Губернского театра активно погружены в работу. На первых читках в театре присутствовал исполнитель роли Мамаева в спектакле Табакова Михаил Хомяков.