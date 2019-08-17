17 августа вспоминают Олега Табакова

Великому Олегу Табакову 17 августа исполнилось бы 84 года. "Великий Гений!!!..Наша память о нём будет жить всегда!" - пишут сегодня в социальных сетях поклонники народного артиста.

Табаков вырастил целую плеяду знаменитых актеров. Они сегодня вспоминают своего Учителя.

"Учитель-Байконур-Атом Солнца. Табаков!." - подписал фото Олега Павловича Владимир Машков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Машков (@actormashkov)16 Авг 2019 в 2:08 PDT

Художественному руководителю МХТ имени Чехова и основателю "Табакерки" посвятил пост Сергей Безруков.

Безруков - худрук Губернского театра. Он теперь берет на работу в свой театра молодых выпускников школы Табакова.

"Сегодня день Рождения моего МАСТЕРА и УЧИТЕЛЯ! Олега Павловича ТАБАКОВА.... Всегда звонил ему 17ого и поздравлял. Желал здоровья!!! Его уже нет с нами,но мы,ученики,всегда помним его и любим...мы до сих пор преданы ему!!!! ОН для нас всегда живой! Всегда рядом!!!!!!" - признался Безруков и поделился планами на новый театральный сезон.

"С днём рождения", - коротко подписала фото Табакова Дарья Мороз.