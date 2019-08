О кончине младшего брата актера Питера Фонда сообщила Джейн Фонда

В США в своем доме в Лос-Анджелесе умер известный голливудский актер Питер Фонда. О кончине младшего брата сообщила знаменитая актриса Джейн Фонда. Питер Фонда скончался на 80 году жизни.

Актер страдал от рака легких, началось осложнение. Причиной смерти стала развившаяся дыхательная недостаточность.

"Я грущу. Питер был моим добрым младшим братом. Говорил о семье. Я провела прекрасное время наедине с ним в эти последние дни. Он ушел, смеясь",— рассказала журналистам Джейн Фонда.

Питер и Джейн Фонда пошли по стопам своего отца, Генри Фонда был актером. Питер Фонда снялся в более 100 фильмах. Известность ему в 1969 году принесла роль в фильме «Беспечный ездок». В этой ленте он выступил продюсером, автором сценария и исполнителем главной роли и был номинирован на премию «Оскар».

Он также играл в таких картинах, как «Побег из Лос-Анджелеса», «Страсть Эйн Рэнд» и «Золото Ули». За два последних фильма он получил престижную премию Золотой глобус.

Peter Fonda, best known for producing, cowriting and starring in #EasyRider, has passed away at 79 years old. #RIP pic.twitter.com/1JC1JGwTpa