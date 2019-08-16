Сергей Пускепалис выбран худруком театра имени Волкова в Ярославле

Актер, режиссёр театра и кино Сергей Пускепалис выбран художественным руководителем театра имени Фёдора Волкова в Ярославле. 53-летний Пускепалис был одним из девяти претендентов на пост худрука.

Кандидатуру рассматривало Министерство культуры РФ. Подавляющим большинством голосов победила концепция Сергея Пускепалиса, - передает ТАСС.

Его 19 августа представят труппе Театра. Он планирует в качестве своего первого шага на посту разрядить атмосферу внутри коллектива после конфликта в предыдущем руководстве.

Подробности планов на ближайший репертуар Сергей Пускепалис разглашать не стал, но уже заявил, что лично играть в постановках театра не планирует.