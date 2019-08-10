Дочь Алена Делона рассказала о состоянии 83-летнего актера

Дочь Алена Делона Анушка рассказала о состоянии своего 83-летнего отца, который несколько недель назад перенес инсульт. Сейчас женщина находится в одной из швейцарских больниц с родственником.

Анушка подчеркнула, что Ален Делон благодарит всех поклонников и друзей за любовь и поддержку. На своей страничке в социальной сети Instagram дочь актера отметила, что сейчас для него главное – встать на ноги. По ее словам, артист уже начал размышлять о новых проектах.

Как уточнила Анушка, у Делона был инсульт, который сопровождался кровоизлиянием и скоплением крови во внутричерепном пространстве. Женщина заметила, что ее отцу очень повезло, поскольку нередко этот процесс может приводить к нарушениям сознания и психики.