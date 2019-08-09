Сегодня стало известно, что лидер группы "ДДТ", знаменитый российский музыкант Юрий Шевчук потерял мать. Фания Акрамовна скончалась в Уфе, похороны женщины состоятся в субботу, 10 августа.

Близкий друг семьи Шевчука отметил, что мать артиста ушла из жизни в возрасте 94 лет. Отпевание Фании Акрамовны Гареевой-Шевчук состоится завтра в церкви на улице Октябрьская революция. Похоронена женщина будет на Южном кладбище, передает РИА "Новости"

Известно, что Юрий Шевчук уже прибыл в Уфу. Подчеркивается, что похороны состоятся в узком семейном кругу.