Знаменитый российский актер Михаил Боярский прокомментировал для радиостанции "Говорит Москва" недавний рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами. Про «грамм» я слышал, а вот что такое «инста» – такого я ещё не пил!

Михаил Боярский заявил, что с иронией относится к тому, что в Минздраве подсчитали число россиян с психическими расстройствами и выявили, что лидером по данному показателю оказался Санкт-Петербург.

"Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей быть не может", - сказал он, отметив, что медикам следует направить энергию на изучение механизма снабжения больных лекарствами.