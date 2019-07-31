"Обожаю", - поклонники восхитились редкими фотографиями Ирины Муравьёвой

Актриса Юлия Такшина поделилась с поклонниками фотографией с известной российской актрисой Ириной Муравьевой. Знаменитости работали вместе 15 лет назад в сериале "Не родись красивой".

"Встретились, спустя 15 лет...Какое же это счастье просто находится рядом. Наблюдать, смотреть, впитывать. Ловить каждый взгляд, поворот, жест", - написала актриса в Instagram.

Отмечается, что Ирина Муравьёва последнее время редко принимает участие в светских мероприятиях, но до сих пор остаётся великой и любимой для многих актрисой. Знаменитость отпраздновала в этом году 70-летний юбилей.

Подписчики осыпали Муравьёву комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит.

На втором снимке Юлия стоит рядом с актрисой Ольгой Остроумовой, которую тоже не оставили без внимания поклонники.