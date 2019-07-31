В среду, 31 июля, на 92-ом году жизни в Рейкъявике после непродолжительной болезни умер бродвейский продюсер и режиссер Гарольд Принс. Об этом сообщила телекомпания "KTLA" со ссылкой на литературного агента продюсера Рика Мирамонтеса.

В телекомпании рассказали, что Гарольд Принс на протяжении многих лет сотрудничал с известными музыкантами: Леонард Бернстайн, Эндрю Ллойд Уэббер и Стивен Сондхайм. Был удостоен 21 премией Tony и двумя специальными наградами.

Поставил на Бродвее многие мюзиклы, в том числе "Призрак оперы", "Эвита" и "Кабаре".

В 2015 году продюсеру был посвящён мюзикл под названием "Принц Бродвея".