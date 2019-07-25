Американец сбежал от охранника по нарисованной лестнице
25 июля 2019, 23:20 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Видеомонтажер из американского штата Орегон Зак Кинг опубликовал забавный видеофокус. Нарисовав лестницу на стене, он поднимается на ней на крышу.
Завершив рисунок, Зак Кинг берет из сумки новый баллончик, и залезает по только что нарисованной лестнице, чтобы докрасить улетающий красный шарик. В этот момент его окрикивают.
Из двери выглядывает секьюрити заведения и бросается к художнику, который после окрика взбирается по еще одной нарисованной лестнице. Охранник пытается схватить лестницу, но у него ничего не получается — это всего лишь рисунок.
«Как мне удавалось убегать все эти годы», — такой надписью автор видео прокомментировал свой ролик.
Видео просмотрели больше миллиона человек. Комментаторы выразили восхищение мастерством работы.
Справка АН
Зак Кинг — американский видеомонтажер. Он стал известен благодаря коротким роликам, в которой искусство видеомонтажа возведено на уровень удивительных фокусов, нарушающих все мыслимые законы физики.
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