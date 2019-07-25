Американец сбежал от охранника по нарисованной лестнице

Видеомонтажер из американского штата Орегон Зак Кинг опубликовал забавный видеофокус. Нарисовав лестницу на стене, он поднимается на ней на крышу.

Завершив рисунок, Зак Кинг берет из сумки новый баллончик, и залезает по только что нарисованной лестнице, чтобы докрасить улетающий красный шарик. В этот момент его окрикивают.

Из двери выглядывает секьюрити заведения и бросается к художнику, который после окрика взбирается по еще одной нарисованной лестнице. Охранник пытается схватить лестницу, но у него ничего не получается — это всего лишь рисунок.

«Как мне удавалось убегать все эти годы», — такой надписью автор видео прокомментировал свой ролик.

Видео просмотрели больше миллиона человек. Комментаторы выразили восхищение мастерством работы.

Справка АН

Зак Кинг — американский видеомонтажер. Он стал известен благодаря коротким роликам, в которой искусство видеомонтажа возведено на уровень удивительных фокусов, нарушающих все мыслимые законы физики.