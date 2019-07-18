Инна Чурикова упала во время спектакля, актрису госпитализировали

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова госпитализирована в Москве. Актриса играла в спектакле и упала на сцене. Директор театра "Ленком", в котором служит Чурикова, Марк Варшавер рассказал, что Инна Михайловна упала на спектакле в театре "Русская песня", и сейчас врачи занимаются ее состоянием.

"Результаты обследования будут известны позже", - цитирует РИА Новости Варшавера.

Ранее муж актрисы, кинорежиссер Глеб Панфилов в ожидании приезда "скорой" сообщил, что пока не неизвестно, насколько тяжела травма и грозит ли супруге госпитализация, - передает ТАСС.