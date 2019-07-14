В Питере потребовали документально доказать, что Стругацкий был писателем

В Санкт-Петербурге комитет по культуре потребовал справку о том, что Борис Стругацкий действительно являлся писателем. Документ оказался нужен для того, чтобы установить ему мемориальную доску, рассказал Депутат петербургского Заксобрания.

Борис Вишневский рассказал, что появление мемориальной доски памяти Бориса Стругацкого на доме №4 по улице Победы зависит от документального подтверждения того, что Стругацкий был писателем.

«Уже есть эскиз мемориальной доски, выбрано место, практически решили вопрос оплаты изготовления. И тут — городской комитет по культуре сообщает нам, что надо представить… справку о том, что Борис Натанович — писатель!..» - написал Вишневский в соцсети.

В Союзе писателей Санкт-Петербурга депутата заверили, что подготовят нужную справку, передаёт РенТВ.