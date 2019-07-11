Умер актер и режиссёр МДТ Олег Дмитриев

В четверг, 11 июля, в Санкт - Петербурге в возрасте 49 лет скончался актер и режиссер Малого драматического театра – Театра Европы Олег Дмитриев. Коллега по театру Станислав Никольский уточнил, что актёр умер у себя дома.

"Ушел из жизни наш товарищ, актер театра, режиссер Олег Дмитриев...О дате и времени прощания с ним мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении на сайте театра.

Причина смерти не сообщается.

Олег Дмитриев родился в 1970 году в Ленинграде. Он окончил актерско-режиссерский класс Льва Додина в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Работает с 1995 года в Малом драматическом театре. В 2008 основал свой "Авторский театр".