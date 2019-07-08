В понедельник, 8 июля, на 81-м году жизни ушёл из жизни актер, режиссер и сценарист Владимир Златоустовский . Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

"8 июля 2019 года на 81 году ушел из жизни советский и российский актер, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Владимир Борисович Златоустовский. Союз кинематографистов РФ, Ассоциация документального кино, комиссия неигрового кино выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Борисовича", - сказано в тексте сообщения.

Владимир Златоустовский родился в 1939 году в Москве. Учился в Театральном училище имени Щепкина. Златоустовский являлся режиссёром киножурнала "Ералаш" и сериала "Возвращение Мухтара". Снимался в кино с 1960 года.