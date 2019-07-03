Умер режиссер Василий Панин

Режиссёр Василий Панин скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте Союза кинематографистов.

"На 84-м году жизни ушел из жизни наш друг и коллега - член Союза кинематографистов России, режиссер документального кино, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995) Панин Василий Степанович", - говорится в сообщении.

В организации также выразили соболезнования близким и родным режиссёра.

Уточняется, что похороны Панина состоятся в Воронежской области, - передаёт ТАСС.

Василий Панин родился октября 1935 года селе Хохольский Воронежской области. Режиссёр окончил в 1960 году актерский факультет Московского театрального училища им. М. С. Щепкина, а в 1964 - актерский факультет Московского государственного института театрального искусства (ГИТИС) им. А. В. Луначарского.

Панин поставил более 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов, в том числе "Бульварный роман".

В 1995 году ему присвоили звание Почетного гражданина поселка Хохольский за вклад в историю малой родины.