Садальский рассказал о последней воле актрисы Аллы Покровской, мамы Михаила Ефремова

Актер и блогер Станислав Садальский рассказал о последней воле народной артистки, профессора Аллы Покровской. Аллу Покровскую похоронили 27 июня на Троекуровском кладбище в Москве.

Михаил Ефремов сегодня хоронит маму актрису Аллу Покровскую

Актриса умерла 25 июня после продолжительной болезни на 82 году жизни. Прощание проходило в МХТ имени Чехова, в храме Софии Премудрости Божией состоялось отпевание. Соболезнования принимали единственный сын Аллы Борисовны Покровской актер Михаил и внук Никита Ефремовы.

Проводить в последний путь Аллу Покровскую вчера пришли актеры, режиссеры разных театров, ее бывшие ученики.

Стас Садальский рассказал, что спросил у Михаила Ефремова "почему хоронят не с папой на Новодевичьем".

Отец Михаила Ефремова - легендарный актер и режиссер Олег Ефремов был похоронен 10 лет назад на Новодевичьем". кладбище. Оказывается, Алла Борисовна хотела быть похоронена со своей мамой.

Бабушка Михаила Ефремова по материнской линии похоронена на Троекуровском. Алла Покровская была на этом кладбище за год до своей смерти, - сообщает teleprogramma.pro. Но так плохо себя чувствовала, что даже не смогла подойти к могиле.

"Был на прощании с Аллой Покровской.

Спросил у Миши Ефремова, почему хоронят не с папой на Новодевичьем?

Миша сказал: «Она хотела с мамой…»" - написал Садальский в соцсети.