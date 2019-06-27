Михаил Ефремов сегодня хоронит маму актрису Аллу Покровскую

Актер Михаил Ефремов сегодня хоронит маму - актрису, профессора Школы-студии МХАТ Аллу Покровскую. Алла Покровская - народная артистка России.

Ушла из жизни актриса и режиссер Алла Покровская

Проститься с Покровской пришли худрук МХТ Сергей Женовач, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова, актер и худрук театра Наций Евгений Миронов, Владимир Машков, Константин Райкин, Юлия Меньшова.

Ахеджакова потеряла подругу. Актриса сильно плакала, обратившись к сыну и внуку Аллы Борисовны. Миронов и Машков учились у Аллы Борисовны. Миронов, вспоминая учителя, сказал, что она была самым честным человеком. Машков прощаясь с Покровской отметил: "Каждый ученик, попавший к ней, имел большой прорыв и большой успех".

Отпевание проходит в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Гражданская панихида прошла в МХТ имени Чехова. Актрису проводили в последний путь аплодисментами.

Похоронят Аллу Борисовну Покровскую на Троекуровском кладбище.

Покровская - дочь знаменитого оперного режиссера Бориса Покровского, была женой актера Олега Ефремова.

Михаил Ефремов - сын Аллы Покровской и Олега Ефремова.

Алла Покровская известна по ролям в фильмах: "Июльский дождь", "Свой", "Нежданный гость", "Дневной поезд", "Дневник директора школы", "Выбор цели", "Семейная мелодрама", "Доброта", "Следствие ведут знатоки" ("Ответный удар").

За театральные работы она отмечалась театральными премиями, среди которых премии Станиславского (1998 год), премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003, 2004), фестиваля "Золотая Маска-2018" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".