Легендарный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица планирует снять фильм по своему будущему роману, который он в настоящий момент пишет. За основу произведения взят сюжет книги Достоевского.

Речь идет, конечно же, о "Преступлении и наказании". Об этом сам Кустурица заявил журналистам на встрече перед открытием фестиваля "ЭтоЭтно", куда прибыл в качестве музыканта-исполнителя этнической балканской музыки.

В Северную столицу он приехал вместе со своей группой The No Smoking Orchestra. Перед выступлением знаменитый режиссер пообщался с журналистами и рассказал не только о музыкальных планах, но и о готовящемся фильме.

"Сейчас пишу книгу на основе сюжета его романа и уже на основе своей книги хочу снять фильм. В нашей версии старуха-процентщица убила главного героя [Родиона Раскольникова], а не наоборот", - рассказал Кустурица.