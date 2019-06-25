Михаил Ефремов назвал причину смерти актрисы Аллы Покровской

Известный российский актер Михаил Ефремов рассказал, что его мать народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер Алла Покровская скончалась про причине продолжительной болезни. По его словам, в последние дни женщина находилась в реанимации.

Михаил Ефремов пояснил, что актриса очень плохо начала себя чувствовать. Согласно диагнозам врачей, у неё было обнаружено множество заболеваний, но причиной смерти стало заражение крови.

"От чего она умерла - это сепсис", - рассказал Ефремов РЕН ТВ.

Напомним, что Алла Покровская скончалась во вторник, 25 июня, в возрасте 81 года в Москве. Уточняется, что прощание состоится 27 июня, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.