Ушла из жизни актриса и режиссер Алла Покровская

Во вторник, 25 июня, стало известно, что из жизни ушла народная артистка РСФСР режиссер Алла Покровская. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили журналистам в МХТ им. Чехова.

В пресс-службе театра уточнили, что Алла Борисовна скончалась на 82-м году жизни. Место и время прощания будут известны позднее, передает ТАСС.

Отметим, что Покровская играла в "Современнике", МХАТ имени А.П. Чехова, Театре имени А.С. Пушкина. Также она она поставила множество спектаклей и сыграла запоминающиеся роли в фильмах, среди которых "Июльский дождь", "Семейная мелодрама", "Следствие ведут знатоки" ("Ответный удар"), "Охота на лис", "Чужой звонок", "Автопортрет неизвестного" и другие.