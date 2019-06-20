Ральф Лорен удостоен почетного рыцарского звания в Британии

Знаменитый американский дизайнер Ральф Лорен удостоен почётного титула рыцаря-командора ордена Британской империи. Отмечается, что награждение произошла в ходе частной церемонии в среду вечером, 19 июня.

"В среду вечером в ходе частной церемонии, организованной Его Королевским Высочеством принцем Чарльзом, Ральф Лорен был удостоен титула рыцаря-командора ордена Британской империи", - сообщается на сайте модного дома Ralph Lauren.

Ральф Лорен стал первым дизайнером, который удостоен рыцарского титула. Звание было присвоено за особый вклад в мировую моду , заслуги в филантропической деятельности и любовь к культуре и наследию Великобритании.