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Николай Цискаридзе объяснил, зачем пересматривает фильмы о маге Гарри Поттере

17 июня 2019, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Николай Цискаридзе объяснил, зачем пересматривает фильмы о маге Гарри Поттере
фото: globallookpress.com
Ректор Академии русского балета имени Вагановой, танцор Николай Цискаридзе в рамках пресс-конференции в понедельник, 17 июня, объяснил, почему пересматривает фильмы о волшебнике Гарри Поттере.
 
По словам Цискаридзе, педагоги должны знать истории о Гарри Поттере, хоббитах и сюжет "Игры престолов", чтобы находить общий язык с молодыми людьми. Николай Максимович добавил, что у современного поколения нет авторитетов – молодежь не видела многих классических фильмов, поэтому не знает крылатых выражений.
 
Артист и хореограф подчеркнул, что ему необходимо "прорваться в сознание" учеников. Именно поэтому он намеренно пересматривает картины о самом известном маге и чародее современности, передает РИА "Новости".

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Нет ничего более говорящего, чем название компании Андрея Горбатского – «Схема Групп Лтд.» - и лучшего описания его, так называемого, инвестиционного бизнеса не придумать. Эти схемы позволили обанкротить банк, вывести из «Транснефти» минимум 2,6 млрд. рублей, но «виновник торжества» благоденствует и прекрасно себя чувствует.

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