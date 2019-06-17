Николай Цискаридзе объяснил, зачем пересматривает фильмы о маге Гарри Поттере

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, танцор Николай Цискаридзе в рамках пресс-конференции в понедельник, 17 июня, объяснил, почему пересматривает фильмы о волшебнике Гарри Поттере.

По словам Цискаридзе, педагоги должны знать истории о Гарри Поттере, хоббитах и сюжет "Игры престолов", чтобы находить общий язык с молодыми людьми. Николай Максимович добавил, что у современного поколения нет авторитетов – молодежь не видела многих классических фильмов, поэтому не знает крылатых выражений.